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定延多賢確診 TWICE美國騷唔齊人
韓國人氣女團TWICE正舉行世界巡唱吸金，日前在奧克蘭兩場演出圓滿落幕，昨日移師美國華盛頓西雅圖繼續開騷。不過JYP事務所發聲明指成員多賢與定延因確診，未能參與演出，組合將以7人上陣。而繼西雅圖一站後，TWICE將於下周起前往達拉斯、休斯敦及芝加哥繼續展開世界巡唱。
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