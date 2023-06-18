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三上悠亞搵錢至上 性感停不了
日本暗黑天后三上悠亞告別AV界踏入倒數階段，將於8月16日30歲生日當天正式從良，結束長達8年的AV女優生涯。雖然只餘下不足兩個月，但她繼續落力搵錢，日前飛到泰國開工。雖然她沒有透露工作內容，但在社交網公開在沙灘上拍攝的性感比堅尼照，向網民大派福利。
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