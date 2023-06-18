BTS出道10周年大陣仗 75萬粉絲癱瘓首爾 RM驚喜獻Sing

韓國天團防彈少年團（BTS）昨日在首爾漢江公園舉辦出道10周年的慶祝活動，獲世界各地ARMY（BTS官方粉絲）到場打卡，料人潮多達75萬，癱瘓交通，警方出動逾2,000人戒備，而隊長RM驚喜搭船到場唱歌冧粉絲！

蜚聲國際的BTS獲全球粉絲熱烈慶祝本月13日出道10周年，雖然成員Jin與J-Hope正當兵，但BTS特地於昨日在首爾汝矣島漢江公園舉辦10周年慶祝活動，場內布置以組合官方應援的紫色為主，設置多個打卡位，又展出各成員的舞台服飾及相關道具，場內還播放演出花絮片及影帶，吸引世界各地的ARMY到場。雖然昨日天氣炎熱，粉絲依然聚集園內一起慶祝，場面墟冚。

首爾市對於ARMY大軍殺到嚴陣以待，預計昨日至少30萬，甚至多達75萬國內外的韓流粉絲到場，並料會癱瘓附近一帶交通，事前已出動逾2,000名警力到場管制交通，地鐵方面亦宣布加開班次疏導人流。

隊長RM昨午特地現身跟粉絲見面，坐快艇抵達現場。為了感謝粉絲捱熱捧場，他即場獻唱《Wild Flower》外，又以主持電台的形式跟粉絲互動，期間身在紐約的隊友Jungkook驚喜來電，但RM竟認不出對方聲線，Jungkook扮傷心表示為了跟對方通話，於當地時間凌晨一時半仍未睡。當聽到有粉絲來電說就快結婚，RM搞笑叫對方留下帳號，笑言會將「人情」匯款給她。他又表示知道學外語很難，對於眾多粉絲為他們學韓文非常感動。

Giselle病愈歸隊 其實連日來也有大批海外K-Pop粉絲訪韓追星，包括當地免稅店每年一度舉行的大型韓流騷。前晚首場演出中，人氣女團aespa成員Giselle病愈歸隊，與成員晒腿勁歌熱舞，狀態不俗。其他演出嘉賓還有人氣組合NCT Dream、Stray Kids、STACY與女歌手李彩演等。另外，昨日女團(G)I-DLE、MAMAMOO與美國男歌手Bruno Mars各自在首爾開騷，合計多達14萬觀眾，令首爾一帶的人潮更洶湧。