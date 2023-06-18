許文軒另有對象 麥美恩變電燈膽

藝人麥美恩（Mayanne）日前孖住周奕瑋為緋聞男友許文軒補祝生日，她充當攝影師為兩男影靚相，搞笑自稱是電燈膽，反指許文軒與周奕瑋才是最佳拍檔。Mayanne受訪時解釋遲了半個月才與許文軒補祝的原因，她笑說：「佢生日嗰個星期，我日日都要開工，大家都冇期去約食飯，依家補番。」