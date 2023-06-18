娛樂

許文軒另有對象 麥美恩變電燈膽
藝人麥美恩（Mayanne）日前孖住周奕瑋為緋聞男友許文軒補祝生日，她充當攝影師為兩男影靚相，搞笑自稱是電燈膽，反指許文軒與周奕瑋才是最佳拍檔。Mayanne受訪時解釋遲了半個月才與許文軒補祝的原因，她笑說：「佢生日嗰個星期，我日日都要開工，大家都冇期去約食飯，依家補番。」
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc