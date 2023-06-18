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甄濟如訓練有素 舞得掂
甄子丹出名武功高強，大女甄濟如亦盡得真傳，不過係跳舞個「舞」。近日她上載於排舞室對鏡自拍的照片，穿上小背心挺胸收腹大晒好身材，舉手投足都充滿女性魅力，其中一條片更見她即興做出擘腿動作，表現輕鬆，可見她筋骨柔軟，果然訓練有素。
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