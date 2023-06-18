娛樂

甄濟如訓練有素 舞得掂
甄子丹出名武功高強，大女甄濟如亦盡得真傳，不過係跳舞個「舞」。近日她上載於排舞室對鏡自拍的照片，穿上小背心挺胸收腹大晒好身材，舉手投足都充滿女性魅力，其中一條片更見她即興做出擘腿動作，表現輕鬆，可見她筋骨柔軟，果然訓練有素。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc