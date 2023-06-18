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黃翠如出海賀「師傅」生日
黃翠如夫婦邀約苗僑偉和黃日華兩位前輩出海玩樂一番。
藝人苗僑偉今日65歲生日，曾於《使徒行者》系列飾演他徒弟的黃翠如，這天就約埋老公蕭正楠、黃日華，齊齊遊船河，祝賀「卓Sir」生日快樂。黃翠如還罕有性感，露出纖腰贈興，她上載靚相到社交網，留言表示：「卓Sir牛一快樂日，今天不跑步，同學們出海去。」
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