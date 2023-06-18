家傳跌打 只傳男丁 炎明熹女兒身冇得從醫

樂壇小天后炎明熹（Gigi）日前接受港台節目《舊日的足跡》訪問，談及由參加《聲夢傳奇》開始至今一直陪伴在側的五姑丈，原來並非湊大她的人，她說：「帶大我嘅係四姑丈，當年我睇到四姑丈同姑媽拉住行李，話要離開汕尾去香港，我就話要一齊去，仲自己執行李，跟佢哋嚟咗香港。由幼稚園至初中，我都係跟四姑丈住，後來為咗方便學唱歌，就同五姑丈、五姑媽一齊生活，大家見到嘅係五姑丈。」所以她很感激四姑丈，否則外界認識不到炎明熹，同時亦自感幸福滿瀉，因兩位姑丈當她親生女般愛錫。

Gigi可謂生於醫學世家，除了母親是護士外，父親更是跌打醫生：「家傳做跌打，爸爸係跌打醫生，我喺香港出生，返鄉下就住喺診所。其實我都有興趣（學跌打），但可惜傳男不傳女，細個時我希望同媽媽一樣做護士。」

有意做時裝設計師 Gigi是今屆DSE考生，她謂和家人商量過後，希望一面學習，一邊唱歌，覺得兩者同步進行，令她有更多空間及想像，亦考慮過報讀演藝學院，心儀香港理工大學的時裝設計課程，如有天不做歌手，想當時裝設計師。她又很感謝《聲夢》導師李幸倪，對方不時送上小禮物及主動給予安慰，儼如她的心靈導師。

現年18歲的她雖然未曾嘗戀愛滋味，但小學時有暗戀對象，更搞笑謂：「內心會左搖右擺，今日喜歡呢個，明日喜歡另一個。」又謂現時覺得可以拍拖，只是未遇上孝順、又喜歡她多於她喜歡對方的男孩。