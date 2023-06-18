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郭采潔墮奶趕客
近年長駐內地的台灣歌手郭采潔，日前現身新疆音樂節演出時，穿啡色露腰小背心上陣，背心有假胸圍設計，下身則穿混搭皮革的民族短裙，梳了辮子頭的她眼尾畫上綠色眼影，這身造型被嘲諷「胸部掉到落腰」，更有網民問她是否得罪了造型師：「Bra太低了吧！」、「妝容上愈走愈遠，好感直線下降。」
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