中娛星動：李現吳磊機場「型」戰 楊洋「新郎」出巡 哄動米蘭

內地3大男神襲米蘭！楊洋、李現及吳磊將齊集米蘭時裝周，率先飛抵當地的楊洋所到之處均萬人空巷，一身「新郎Look」的他更有外籍保鏢貼身保護，排場十足！

3大內地頂流男神楊洋、李現及吳磊陸續出發米蘭出席時裝周，迅即成為網民熱話。最先抵埗的楊洋人氣高企，他平日出沒已不時引起哄動，今次「楊洋效應」更席捲意大利！

外籍保鏢貼身保護 他以一身紅色西裝的型格打扮亮相活動，即時引來逾百粉絲包圍，有內地粉絲專程飛到當地追星，亦有不少外籍粉絲舉機狂影，場面墟冚，大會出動多位外籍保鏢貼身保護楊洋，排場十足。由於不少粉絲見到楊洋後都大叫「新郎」，令「楊洋新郎」這個話題登上內地熱搜榜。

至於李現和吳磊亦已出發，李現短褲上陣現身機場，原來他今年有3部劇和3套電影輪住出街，不少網民認為他今次意國之旅必定造成哄動。至於吳磊一身黑色打扮，獲大讚有型，有力與楊洋和李現鍊過！