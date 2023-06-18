人人揸「金牛」 皆大歡喜 佘詩曼擲5位數抽獎 慰勞劇組
視后佘詩曼日前聯同拍檔馬國明、譚俊彥與高海寧等出席新劇煞科宴，席間豪氣拿出5位數現金抽獎，結果有近20位台前幕後中獎，人人手拿一張「金牛」合照，皆大歡喜！
佘詩曼（阿佘）回巢無綫拍新劇《新聞女王》，日前宣布完成3個月拍攝期。總監製鍾澍佳率領阿佘、馬國明、譚俊彥（Shaun）、高海寧、李施嬅、王敏奕與何廣沛等台前幕後，筵開19席舉行煞科宴，場面熱鬧。
何廣沛被嘲似癡漢
阿佘坦言不捨角色：「返到屋企坐喺書枱度冇嘢背，因為26集劇本完咗！」馬國明則表示跟劇組合作愉快，希望下一套劇能夠再遇上。Shaun大爆阿佘拍攝弱點，對有關足球及跑步特別感困難，阿佘對此說：「我記唔到國家同年份，雖然只係講一句對白，都NG咗5次。」與阿佘不乏對手戲的何廣沛，大讚女方非常照顧後輩，記得他們名字之餘，若有演員身體不適，翌日她即送上藥物，非常細心。之後他向阿佘送上心心手勢，不過被Shaun取笑似癡漢，非常搞笑。
心情大靚的阿佘全晚滿場飛，於抽獎環節更自掏腰包拿出5位數字現金作抽獎。郭柏妍於社交網上載與同事中獎的合照，近20人得獎，阿佘認真大手筆！而有份參與該劇的倪嘉雯表示能夠與阿佘合作，完全幸福到不能形容：「真係發夢都冇諗過有一日可以同佘佘一齊拍劇，仲要兩個月幾乎每日見。佢好錫我哋，見我喉嚨唔舒服，仲特登準備唔同嘅藥畀我哋，呢啲一點一滴，好窩心好感動，《新聞女王》煞科了，之後冇得日日見。」
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