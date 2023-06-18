人人揸「金牛」 皆大歡喜 佘詩曼擲5位數抽獎 慰勞劇組

何廣沛被嘲似癡漢

阿佘坦言不捨角色：「返到屋企坐喺書枱度冇嘢背，因為26集劇本完咗！」馬國明則表示跟劇組合作愉快，希望下一套劇能夠再遇上。Shaun大爆阿佘拍攝弱點，對有關足球及跑步特別感困難，阿佘對此說：「我記唔到國家同年份，雖然只係講一句對白，都NG咗5次。」與阿佘不乏對手戲的何廣沛，大讚女方非常照顧後輩，記得他們名字之餘，若有演員身體不適，翌日她即送上藥物，非常細心。之後他向阿佘送上心心手勢，不過被Shaun取笑似癡漢，非常搞笑。