負傷照做啦啦隊打氣 黃紫恩破相貼膠布 諗計去疤變番靚

昨日J2ers成員何泳芍、廖慧儀、胡敏芝等任龍舟啦啦隊，齊齊騷腿示人，吸睛度十足！不過卻不及早前意外破相的「J2性女」黃紫恩搶Fo，面部貼上兩塊膠布的她，透露面部縫了30多針，幸康復進度良好，準備2個月後進行激光磨皮還原靚樣！

何泳芍（Honey）、廖慧儀、黃紫恩、胡敏芝及林沚羿等昨日現身水上活動中心，為下周舉行的《癸卯年沙田龍舟競渡》進行練習，一眾女將化身啦啦隊，並齊齊騷腿迎夏日，雖然期間天公不造美落大雨，但仍無阻她們士氣，於岸邊高聲為同事們打氣。

早前於街上暈倒破相的紫恩，鼻樑及眉骨位仍貼上膠布，表示傷口共縫了30多針，但近日已拆線，準備兩個月後進行激光去疤，問到現時上妝是否有困難？她說：「啲監製好好，叫我以健康行先，等準備好先開工，但我OK，只係鼻同眼化妝時間比平時多15至20分鐘。（要戒口？）身邊朋友有啲叫我戒豉油、筍，但有啲就話唔使戒口，最後決定咩都食。」更指意外後學懂愛惜身體，並養成早睡早起習慣：「因為跌過之後驚咗！醫生話今次咁樣暈，係因為生理同飲食作息有關，為咗唔想家人擔心，我以後唔會死撐。」

何泳芍愈熱愈性感？ 曾任龍舟鼓手的Honey，透露之前一直忙於為劇集《痞子無間道》開工，至日前才煞科，未能趕及排練，故今年只能轉戰擔任啦啦隊，她說：「其實我做鼓手都冇乜作用，叫做提高吓大家士氣啦！（到時會唔會再性感啲？）如果天氣再熱啲唔排除，我哋會帶啲熱情同歡樂畀佢哋，大家拭目以待。」

身形弗爆的廖慧儀被問到可需要為此Keep Fit，她笑說：「要啦！拍飲食節目成日食好易肥，要Keep住做運動先冇乜重過咋！」談到今屆港姐日前進行複試，身為師姐的兩女同聲表示有留意，Honey說：「有睇過啲相，都好高質素，好在我唔係今屆選咋！」她對任瑜伽老師的參賽者印象深刻：「今年我有份拍宣傳片，唔知嗰位參賽者係咪睇到條片留意到，之後報名參選，希望個廣告起到啲作用啦！」