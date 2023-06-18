關楓馨搵關禮傑做擋箭牌

「星二代」關楓馨有個從未罵過她半句的爸爸關禮傑，在媽媽面前爸爸更變身「擋箭牌」，她說：「因為Daddy唔鬧我，所以細個有啲咩唔好嘅嘢，都會同佢講咗先，記得有次考試低分少少，都同佢報定案，先再同媽咪講，到時候就有人可以幫口，哈哈。」她小時候對爸爸無所不言，但青春期少女心事反而轉為向媽媽傾訴，父女話題變相減少，去到兩年前參選港姐，關禮傑當時雖然沒有反對，但到最近才知道爸爸其實並不希望女兒入行：「近期拍《同屋企人去旅行》先知道，佢本身唔係好想我入行，因為佢自己都做咗咁多年，知道呢行辛苦、工作時間長、要捱，但係佢始終都唔會阻止我，如果呢樣係我想去做，佢都會支持我。」