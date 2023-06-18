「神徒」埋身被訓斥 Anson Lo近女色失控 狂食NG捱通頂

Anson Lo（前）與Edan密密趕工，之後就要埋首準備演唱會。

男團MIRROR成員Edan與Anson Lo再度合體以「登神CP」拍劇，不過今次不搞「男男」曖昧。劇中變直的Anson Lo似乎有異性相拒體質，與「肥美人」拍攝輕微身體碰撞的鏡頭時，竟然連食近10次NG，結果要捱通宵才得以收工！

Anson Lo與Edan連日為ViuTV新劇《社內相親》趕工，大前晚Anson Lo在工作人員及經理人花姐護駕下現身機場離境大堂，雖然已是凌晨1時許，但仍有數十名「神徒」（粉絲暱稱）捱眼瞓到場追星，他亦相當識做，不停禮貌地點頭打招呼，由於他被熱情的「神徒」重重包圍，花姐一度大聲「呼籲」：「企喺度，唔好再行。」他聽到花姐發火，即向「神徒」報以微笑呵番。

劇中Anson Lo飾演霸道社長，韓版角色原型是安孝燮，雖然他的身高不及Oppa，但冷酷形象就似到十足，同樣西裝筆挺、雙手插袋兼毫無笑容。當晚場口拍攝他在停車場落車後，當正機場的行人天橋是時裝騷天橋，Chok住行到離境大堂，期間不小心撞到花裙美女，令她手上的咖啡杯跌落地，而他只是若無其事的講了一句對白就繼續向前行，拍了2次才完成拍攝。

雙手插袋Chok到底 他之後再拍同一劇情，但花裙美女換上「肥美人」，未知他是否覺得對方太可愛，每次撞到時都不禁偷笑，最終來來回回共NG了近10次，導演才肯收貨。期間，飾演其秘書的Edan拖住行李箱現身，匆忙代社長向「肥美人」道歉，並跟在Anson Lo身邊。「登神」正式合體，拍攝出境的鏡頭，一個人拖兩個行李箱的Edan手忙腳亂，而Anson Lo一味擺出撥頭髮的招牌動作，冷眼旁觀，無意伸出援手。

鏡頭背後，Edan趁未埋位爭取時間瘋狂打機自娛，與Anson Lo等埋位時則主力做「搞笑擔當」，為對方驅睡魔，入晒戲的Anson Lo本來長期木口木面，但也逐漸放鬆，多次笑到現「腰果眼」，可見兩人合體時相當開心及自在。經過3個多小時的拍攝，Edan於凌晨4時半收工先行離開，Anson Lo則移師至登機櫃台繼續拍攝至凌晨5時，導演大叫完工，全場即拍手歡呼。一臉倦容的Anson Lo雖然趕着離開，但沿途不忘向陪他撐到最後的「神徒」揮手道別。

另外，Anson Lo與隊友Jer下月將輪流舉行個人音樂會，門票火速售罄，前日宣布各自加開一場「MIRO場」。其實Jer的《JER LAU“ACROSS THE UNIVERSE”IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》MIRO場門票開賣當日，已發現有黃牛黨在網上以高價炒賣80張門票，而Anson Lo的MIRO場門票開賣當日，系統則出現370個異常購買紀錄，最終全部被取消交易，不過未見大會應「鏡粉」要求採用實名制購票。

Anson Lo這幕碰撞戲重複拍攝了近10次。 Edan趁未埋位就躲在一旁投入打機。