超驚喜！關繼威紅地氈「突襲」福伯

荷里活男星夏里遜福(Harrison Ford)主演的新作《奪寶奇兵之命運輪盤》(Indiana Jones and the Dial of Destiny)本月14日於美國洛杉磯舉行首映禮,除了一眾台前幕後之外,1984年曾與福伯在《魔域奇兵》(Indiana Jones and the Temple of Doom)合作的越南華裔男星關繼威也有驚喜現身!