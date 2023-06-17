超驚喜！關繼威紅地氈「突襲」福伯

荷里活男星夏里遜福（Harrison Ford）主演的新作《奪寶奇兵之命運輪盤》（Indiana Jones and the Dial of Destiny）本月14日於美國洛杉磯舉行首映禮，除了一眾台前幕後之外，1984年曾與福伯在《魔域奇兵》（Indiana Jones and the Temple of Doom）合作的越南華裔男星關繼威也有驚喜現身！

39年前在《魔》片飾演「Short Round」的關繼威沒有通知「鍾斯博士」福伯的情況下現身，福伯當時在紅地氈受訪，期間關繼威失驚無神在他身後現身，令他大表意外，並即時開心與他擁抱，更開玩笑說：「你已長大！」而《奪》系列兩大原創人史提芬史匹堡（Steven Spielberg）和佐治魯卡斯（George Lucas），及首集女主角Karen Allen亦有現身首映。事後關繼威於社交網站上載多張於首映上「集郵」的照片，並留言稱「Short Round」一直視「鍾斯博士」為英雄，而他亦一直視福伯為英雄：「我期望佢能夠繼續演呢個角色直到永遠。」