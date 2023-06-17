占卜師神預言「小心女人」 瑛太細佬絢斗 涉毒被捕

日本男星永山瑛太的34歲演員弟弟永山絢斗，前日涉嫌在寓所藏大麻被捕，當地執法部門透露是於今年1月收到女線人的線報。今年4月他曾於占卜節目被批要「小心女人」，如今果真「神預言」批中！

絢斗涉嫌於今年4月及6月15日，在位於東京目黑的寓所內藏有乾燥大麻，並被搜出吸食工具，他受查時揚言：「沒有記憶，想不起。」當地執法人員透露今年初收到線報後進行調查。其兄瑛太昨日回應傳媒，對弟弟涉毒被捕怒不可遏，直斥：「不可原諒！」

有雜誌爆料，絢斗的女性密友今年春天向警方告發他，其友人亦向雜誌爆料指他長年染毒，去年春天搬家時更將大麻裝箱藏在新家的廚房。同時他又被爆與所屬事務所PAPADO鬧不和，不滿片酬分配並拒絕宣傳劇集，傳出本月底將離巢。無獨有偶，絢斗曾亮相4月播出的富士電視台占卜節目，當時占卜師提醒他：「我最擔心你的女性運，會因選擇的女性改變命運，甚至被逮捕！」如今一語成讖，網民嘖嘖稱奇！

拖累新片上映計劃 被捕前4日，他曾出席月底開畫的新片《東京復仇者2 血色萬聖節—決戰—》首映，其後被拍到與友人開餐，拿着手捲煙吞雲吐霧。電影如今恐要押後上映，而他原定參演明年由女星吉高由里子主演的NHK電視台大河古裝劇《致光之君》亦要換人。

絢斗於2007年入行，雖然名氣不及兄長瑛太，但近年片約不斷，參演的日劇包括《初次戀愛那一天所讀的故事》及《我家的故事》等，上季亦偕男星田中圭演出《逆轉交響樂團》。他於2017年曾被爆與《First Love初戀》女星滿島光拍拖，而剛過去的周日，他被斷正與拍拖半年的模特兒女友返家過夜。