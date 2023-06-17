暢所欲玄：十二星座究竟是哪天劃分？

今年6月21日是夏至，其實占星學中的十二個星座在哪一天劃分，是跟分點和至點有關，而我學那套西洋占星，四季的開始包括春分、夏至、秋分、冬至是非常重要，白羊座永遠是在20/3或21/3，夏至在20/6或21/6，秋分在22/9或23/9，冬至就在21/12或22/12，固定了在這些日子，太陽就會走到那些星座。

隨便上網找十二星座運程時，有些會寫水瓶座是20/1至18/2，有些又會寫22/1至19/2，究竟21/1出生的你，是水瓶座還是山羊座？我認識一些朋友，在未學占星之前，一直以為自己是巨蟹座，做了數十年人後，才發現自己是雙子座。有時都有聽過甚麼48個星區甚麼36個星座，嘩！超複雜，當然36或48在黃道是有其他意思，但對行外人來說，上網用占星軟件，輸入準確的出生年月日時，就會知道你的太陽在哪個星座。十二個星座的劃分是由太陽走到黃道上幾度幾分來決定，如今年21/6那天晚上10時57分，太陽就走到巨蟹座零度零分，如果你的BB剛巧在今年21/6晚上10時出世，他是雙子座啊！所以精準程度十分高，就算劃分36或48個區間，沒有出世時間，還是有踩界的情況。如果你剛巧在兩個星座轉換的那天出世，而一直懷疑自己是哪個星座時，真的要去查一查了。