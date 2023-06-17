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鍾雨璇學習能力不及小朋友
歌手鍾雨璇日前為青年藝術節擔任表演嘉賓，並與一眾跳芭蕾舞的小朋友演繹經典電影《仙樂飄飄處處聞》的主題曲《Do-Re-Mi》管弦樂版，她笑說：「小朋友記憶力好驚人，比我好，第一次排練時，有啲小朋友對首歌好陌生，但係半個鐘頭已經能跳能唱，好快背好歌詞同舞步，反而我花咗半日先背熟歌詞。」
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