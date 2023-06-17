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伍詠薇有屁股專用枕頭
伍詠薇為節目《好睡好起》擔任嘉賓，自言長期睡眠不足，首度在鏡頭前接受睡眠測試。她事前準備極為周全，單是「陪瞓枕頭」已有7、8個，連屁股也有專用枕頭。最終她在實驗室睡到天亮，比預期中睡得好，結果顯示她沒有臨床睡眠疾病，但負責評估的專家就建議她好好調整生理時鐘，才可有更佳睡眠質素。
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