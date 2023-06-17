素海霖發暴「乳」警告

香港首位進軍日本AV界的香港女優素海霖（繪麗奈），甫出道就爆紅，處女作榮登銷售榜冠軍，更獲日本傳媒封為「絕世美女」。威到日本的她對香港粉絲寵愛有加，不時在社交網派福利，昨日更因應天文台發出黃雨暴雨警告信號，分享大尺度的性感相提醒粉絲出門要帶雨傘，不少網民留言表示期待黑雨警告！