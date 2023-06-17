中娛星動：打官司自揭身價 Baby代言收入6,100萬起跳

女星Angelababy（楊穎）被指與黃曉明離婚後人氣跌，不過近日她因打官司而令身價曝光，原來她3年代言費達2,400萬元人民幣，加上其他收入，有指年薪輕鬆破億！

Baby當年妻憑夫貴，與內地一線小生黃曉明結婚後在內地人氣急升，躋身頂流女星之列。去年與曉明離婚後，有指她聲勢大不如前，吸金力大減，不過她早前捲入侵權案官司，意外曝光天價代言費，力證依然穩佔一線！

估計年薪破億 據知案情指被告認為Baby提出的53萬元人民幣（約58萬港元）侵權賠償金額太高，Baby為了證明身價，提交一份某化妝品牌的合約，顯示3年的代言費為2,400萬元人民幣（約2,600萬港元），即只是一個品牌已為她帶來每年800萬元人民幣（約870萬港元）的收入。

有網民統計她目前手上有7大品牌的代言，意味每年收入至少有5,600萬元人民幣（約6,100萬港元），加上綜藝、劇集雙線發展，又有大量商演活動，估計她年薪破億。