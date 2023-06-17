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林允行高貴「露線」
內地女星林允昨日出席珠寶活動，以黑色Tube Dress現身的她配上鑽飾，簡潔得來亦不失大方，她於鏡頭前努力裝出高貴表情拍照，既輕托香腮，又烏身觀賞鑽飾，不經意露出事業線，惟高貴背後卻忍不住展現真性情一面，拿住手機把玩的她，面對鏡頭時玩自拍時不時嘟嘴，狀甚可愛。
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