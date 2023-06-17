「#Metoo」繼續爆 徐若瑄被抽水 雞排妹揭人夫半夜騷擾

台灣男藝人許傑輝捲連環性騷擾醜聞，向來敢言的「雞排妹」鄭采勻（前名：鄭家純）即有料爆，自揭被「眾所皆知有伴侶的公眾人物」多次半夜騷擾，連徐若瑄亦揭初出道時被抽水的瘡疤，台灣「#Metoo」事件一發不可收拾！

台灣「#Metoo」風波侵襲娛樂圈，男星許傑輝性騷擾醜聞連環爆，遭女星黃云歆、啦啦隊成員短今接連發文指控，他因而宣布退出娛樂圈。惟風波持續，台灣性感女神雞排妹前晚自揭被「眾所皆知有伴侶的公眾人物」多次半夜騷擾，她深夜發文：「眾所皆知有伴侶的公眾人物，半夜傳訊息被冷回應還不死心，第二次半夜訊息是誇獎你漂亮，就只是在測試女生的底線。」她驚呼：「連我都敢試探，相信還有更多問題會爆出來。」網民紛紛「食花生」，期待她爆出人夫真實身份。

「你真的很正」 雞排妹同時公開雙方於2021年的對話截圖，圖中見對方問她：「睡惹（了）嗎？」約半小時後雞排妹回覆「請說」，對方就稱要代員工跟她對話，雖然已表達歉意，但雞排妹不太受落，覺得對方有要事不應該在凌晨發問。豈料對方仍不時於凌晨時分出擊，表示：「你真的很正，加油」、「情人節也要快樂」等，雞排妹一致冷處理不回覆。

另一邊廂，徐若瑄日前出席活動時分享初出道時曾被男演員假公濟私「抽水」，表示當時與某男星拍攝親吻戲，鏡頭明明在拍攝全景，男方卻懶理繼續錫她，她如今回想仍然氣憤，直言：「永生不必再見，如果再給我一次機會，我會直接賞他6巴掌！」