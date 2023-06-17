籲店員笑對生活 林凱恩行名店一肚氣：基本尊重好重要

藝人林凱恩前日突然在社交平台控訴遭受不禮貌對待，雖然情緒欠佳，但仍化身「微笑大使」，希望大家以笑化解負能量，EQ甚高。

憑處境劇《愛．回家之開心速遞》Bonnie一角深入民心的林凱恩，前日在網上發長文控訴，表示原本想去購物，卻遭名店員工不友善對待，空手而回換來一肚子氣。她指可能服務業人手不足、工時長、壓力大，但認為對方既然選擇了崗位，便應笑着面對生活，並發放正能量：「笑一笑世界更美妙。」昨日她與《愛》劇演員劉丹、羅樂林、楊明、湯盈盈等出席在電視城舉行的「360度愛獻父親」活動預祝父親節，與劇中父親陳榮峻有講有笑，心情未受影響。

受訪時提到不快遭遇，林凱恩自問性格平易近人，但今次也難啞忍：「感受到香港人壓力大，但無論邊個行業，基本尊重好重要，大家壓力大有負能量，如果再放負就惡性循環，對心理同生理都有影響。」在單親家庭長大的她，透露父親節會與媽媽食飯慶祝，慰勞對方母兼父職的辛勞。

呂慧儀畀囝囝陪前夫 同場的呂慧儀表示周日會與父親食飯慶祝，至於前夫黃文迪會提前與兒子慶祝。她透露昨日原定陪8歲兒子參加學校運動會，因天氣轉差，賽事被腰斬，因此才能出席活動。提到早前有行車紀錄儀拍得她人肉霸車位，她解釋稱當日正在拍外景，有好心市民讓車位給劇組，她只是等候工作人員：「其實有時拍嘢會阻住街坊，好多街坊都會幫我哋打氣，不過都試過有外籍人士唔明白，覺得奇怪，工作人員解釋後都理解。」