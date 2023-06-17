蔡依林濕身誘惑晒G奶

台灣天后蔡依林除了人靚聲甜，亦擁有G Cup飽滿上圍。近日她陪媽媽到越南旅行，大晒好身材，她在泳池的水着Look，雖然穿上長衫、長褲、戴黑超兼戴埋防曬帽包到冚，不過濕身後玲瓏浮凸的嬌人身材展露無遺。有眼利網民發現，她此行穿的裙與行李篋都跟8年前用的是同一款，指她即使身家豐厚，依然慳家。