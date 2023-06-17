生日收阿Sa「肉嘴」 好事成雙 祖兒個唱加開慈善場捐百萬

天后容祖兒趁生日宣布暑假舉行的演唱會將加開一場慈善場，捐出百萬善款幫助有需要社群。她自言人大了不再愛熱鬧派對，獲閨蜜送上「肉嘴」祝賀已心滿意足。

昨日生日的容祖兒，宣布其《ANOTHER SIDE……JOEY•MY SECRET•LIVE》將加開8月23日慈善場，這場演出的部分收益及祖兒的歌酬將撥捐5間慈善機構，祖兒表示：「2017年我個《MY SECRET•LIVE》做過一次慈善場，當年覺得好開心同好有意義，好想延續呢份精神。生日願望就係同歌迷一齊行善，同公司商量過，可以透過今次慈善場撥捐100萬港幣，由我個慈善基金會負責，略盡綿力。」

家人陪慶生 祖兒生日與家人共度，她表示：「人大咗，已經唔會好似以前咁搞大型生日派對，阿Sa（蔡卓妍）同Kenny（關智斌）已經同我食飯慶祝咗，阿嬌喺內地工作，但都好有心送咗生日禮物畀我。冇諗過大搞慶祝啦，能夠同好朋友傾吓偈，大家冇穿冇爛，過得好好就已經好開心啦。我嘅願望都好簡單，演唱會順順利利，身體健康，家人朋友都幸福快樂，已經好幸福啦！」

而阿Sa與祖兒提早慶生後，已帶媽媽去了遊埠歎世界，她分享兩母女行街的靚相，寫道：「同媽咪去瑞士旅行，呢度真係好靚！每一個角落都好似postcard（明信片）咁！水同空氣都超級好！而且呢度節奏好慢同安靜，係一個養生排毒嘅好地方！」蔡媽媽的童顏引來不少網友誤會，以為她們是「兩姊妹」，激讚阿Sa完美遺傳了媽咪的優良基因。