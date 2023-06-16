娛樂

Kim騷水着冇眼睇

美國真人騷女星Kim Kardashian於社交網站宣傳自家泳衣品牌新系列，上載她穿上粉紅色比堅尼的照片，見她於泳池旁擺出不同甫士，閉上眼睛伸手遮住陽光，她留言玩「手指尾」與「粉紅色」的食字表示：「勾勾手指尾？！」
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