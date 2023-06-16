晒父子拖手照報喜 宋仲基升呢老竇 一索得男

韓星宋仲基與宋慧喬離婚近4年，終於達成人生最大目標，與英國前演員Katy Saunders再婚不足半年便首度升呢人父，前晚他公開與初生嬰兒的牽手照，宣布一索得男，至於前妻宋慧喬則寄情工作。

韓國37歲男神宋仲基與合作神劇《太陽的後裔》的女星宋慧喬於2019年離婚後，去年底驚爆秘戀英國前演員Katy Saunders，今年初宣布奉子成婚。上月他現身《康城電影節》期間，受訪時亦將妻子掛在口邊，大晒幸福。

前晚他透過官方粉絲交流平台報喜：「我想首先告訴你們，現在我在妻子的家鄉意大利羅馬迎接我們的孩子。他是位健康的兒子，母子平安。」並興奮上載與剛出生不久的囝囝牽手的溫馨照，自言組織家庭是人生最大夢想，兒子更是兩夫婦一生最珍貴的禮物，同時承諾日後以更出色的作品回報大家。早前他與當時仍腹大便便的Katy十指緊扣，在羅馬度假被捕獲，日前則獨自現身當地，與粉絲親民合照。

宋慧喬關留言功能避風頭 另一邊廂，回復單身4年的宋慧喬寄情工作，早前挾熱爆全球的復仇劇《黑暗榮耀》系列襲巴黎參加品牌活動，惹起哄動。前晚她繼續在社交網分享出席品牌活動的靚相密密吸金，不過就一度關閉了社交網的留言功能，似乎是不希望有網民提及前夫升呢人父一事。有粉絲希望女神再次開啟留言功能，讓他們傳達對她的喜愛，又紛紛大讚她狀態大勇，出席品牌活動更顯明艷動人。