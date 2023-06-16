暢所欲玄：陰陽交界線 貴人不臨之地

十二個地支月份，介紹了十個，現在介紹辰戌兩地支。大家如有看《易經》，內裏有介紹：「西南得朋，東北喪朋。」意思指西與南是陰柔，有利得到朋友，東與北是陽剛，所以失去朋友。後天八卦，西北乾卦，正北坎卦，東北艮卦，正東震卦，四卦為陽卦。東南巽卦，正南離卦，西南坤卦，正西兌卦，四卦為陰卦。

辰是在巽卦中，緊貼震卦，而戌在乾卦中，緊貼兌卦。所以戌亥子丑寅卯在陽卦中，辰巳午未申酉在陰卦中。而辰戌就是定為陰陽卦的分界線，所以貴人不會到臨此兩地。

戌是火之墓庫，在西北乾天之位，大家可以想像，一個地方有火光，而此火光通往天上，是否像廟宇。辰是水土之墓庫，在東南地陷之位，辰為戊，山之地，山有乙之花草與癸之雨露，而收藏水與土的地方，是否像萬山草叢沼澤，多見墓地。在此兩個月出生之人，月令雖不見貴人，但此兩地支則在陰陽之界，容易對宗教或神秘學有興趣。

辰是濕土，喜金泄，也喜火來生，所以行火金之運吉。火金是巳午未申酉之四陰卦地支。戌是燥土，喜木來疏導，也喜水來潤澤，所以喜行水木之運。水木是亥子丑寅卯四陽卦地支。

全球算命師大賽總幹事李文淵師傅