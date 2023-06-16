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是日通勝

農曆四月廿九 癸卯年 戊午月 乙巳日
宜：祭祀、裁衣、入宅
忌：栽種、遠行、移徙
幸運方向：坐西北向東南
幸運數字：19、33、40
幸運顏色：黃
吉時：
凌晨1時至3時
下午3時至5時
晚上7時至9時
凶時：
上午9時至11時
下午5時至7時
晚上9時至11時
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