歌手衛蘭出道多年來身材都備受關注，雖曾成功減磅，但之後又回復豐滿，近年她決定做回自己，保持較圓潤的身材。她最近去菲律賓旅行叉電，除了分享潛水照外，更激罕大晒水着照，見她穿黑色開胸泳衣，還有大露背的背面照，展現充滿自信的美態！