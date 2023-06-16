內地歌手蔡徐坤昨日到山頂為蠟像進行揭幕儀式，他以廣東話打招呼，看到蠟像的演唱會造型，笑言有穿越的感覺。問到蠟像和現在的他有甚麼不同？他說：「現在可能瘦一點，之前會吃多點東西，有點Baby fat。」今次來港，他最希望飲凍檸茶、奶茶以及食雲吞麵，並透露綵排後會半夜外出品嘗美食，平衡工作與生活。