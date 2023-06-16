出動巨鑽賀錫婚 陳豪捧獎笑騎騎 惹Aimee質疑

視帝陳豪（Moses）與藝人朱凱婷（Heidi）昨日現身電視城，出席《2023年上半年度傑出員工嘉許計劃頒獎典禮》，獲頒傑出員工獎。陳豪在活動上一直笑到見牙唔見眼，開心程度不下於奪視帝，他受訪時表示有點意想不到：「我同Aimee（太太陳茵媺）講我攞獎，佢反問：『吓？你攞最佳員工？』哈哈！」他笑言與太太一直以為獎項只會頒給內部員工，所以對於得獎有點驚訝：「感覺好唔同，話晒都服務咗20年，好感恩，呢個比金牌仲勁！」談到多年來替公司賺不少錢，亦是最高收入員工，他即帶點尷尬笑言：「唔好講嗰啲，我哋講心嘅！」

約埋朱凱婷慶祝 談到早前與Aimee慶祝結婚10周年，他透露原先想辦更盛大的慶祝活動：「今年時間唔係太理想，我同太太講今次我哋輕輕哋慶祝咗先，主力嗰個喺出年！」並透露因太太將陪小朋友返加拿大，故留待明年才大搞，時間會更充裕。

至於主持頒獎禮多年的Heidi，對於今年以另一身份參與大感興奮：「感動嘅係做咗咁多年原來有人提名我哋，提名人數都幾多。」問到會否一起慶祝？陳豪表示稍後會約Heidi與家人慶祝，並指太太得知好姊妹同樣得獎時興奮歡呼。

另外，雖然明年才大事慶祝錫婚，但向來疼錫太太的陳豪亦預備了一連串活動，繼日前撇甩仔女去酒店二人世界後，陳茵媺近日再在社交網分享恩愛撐枱腳的影片，見她手上的巨型鑽戒與首飾相當搶鏡，閃盲網民！