娛圈單打：花旦走吓又一個 唔玩埋堆好蝕章

正所謂，識做人好過識寫字。正當留有刑事案底的楊明都獲無綫器重，安排加入《愛‧回家》博翻身，一直聽教聽話的黃智雯（Mandy），卻傳出因為長期不受重視而灰爆離場，遲遲不動筆續約，更打算效法前視后唐詩詠轉投舞台劇界闖一闖。

嗱，Mandy雖然有擔正的《隱門》正在熱播，但查實自從去年拍竣《再見‧枕邊人》後，已經7個月未有劇開，連串星多多的重頭劇《新聞女王》都冇預佢一份，話唔係冇癮都冇人信。有感效力TVB已經16年，即使近年劇接劇做女主角，卻始終跟視后無緣，連觀眾緣麻麻的蔡思貝都後來居上，Mandy條氣唔順，可以理解。

好啦，作為打工仔，最大最惡就係唔撈，老闆都吹你唔脹。之但係，香港娛樂圈無復當年勇，TVB話晒樹大好遮蔭，外闖出路真係唔多，參演舞台劇偶一為之可以，作為主要收入來源就好窄。友台更加唔在講，即使宣萱倒戈加盟，劇集收視一樣仆直。何況不同於唐詩詠，唐姨起碼攞過視后，聲價十倍，Mandy欠缺獎項加持，叫價能力差一皮。

講來講去，際遇好壞，其實都同性格有莫大關係。本欄早已講過，Mandy有演技有觀眾緣，但個性低調，成為「最被低估的花旦」。當其他姐仔傍實高層應酬，人到禮到包包到，Mandy唔埋堆的確好蝕章。就算有「曾總經理」打開口牌，話最想Mandy攞視后，但寶座依然旁落，都係嘥氣。

不過咁，Mandy低調的個性，亦反映佢唔係咁物質主義，加上演藝學院出身，或許刻下更追求演技登上另一層次。