「重」男「輕」女 朱敏瀚凸腩 陳瀅捱到瘦 三點式做運動

陳瀅與周嘉洛前晚出席劇集煞科宴，周嘉洛自爆拍劇期間非常為食，結果肥了足足14磅，反而陳瀅面形凹陷，消瘦不少。她對此大感高興，笑指拍劇令她練成「禁汗神功」，在高溫下穿兩件衫都可以零汗水！

藝人周嘉洛、陳瀅、朱敏瀚等前晚出席《痞子無間道》煞科宴，周嘉洛姍姍來遲，他靦覥解釋：「因為我要帶埋前輩林漪娸嚟嘛，所以絕對唔係最遲嘅一個。（你哋幾位主角夾錢請食飯？）有漪娸姐喺度，都唔輪到我夾最大份啦。」

周嘉洛貪睡易惹火 提到拍劇期間，他面對拍檔陳瀅粉絲送來的應援食物忍唔到口，結果增肥14磅，他打趣表示：「隨住煞科，長咗嘅肉亦消失喇，加上夏天經常爆汗，好容易減番磅啫！」談到稍後與陳瀅、JW及朱敏瀚到清邁拍攝真人騷，會否擔心有爭執？嘉洛笑說：「我個人咁大量，點會同佢哋嗌交。（可能會因為集合遲到嘈起上嚟？）咁（最遲）仲唔係我？我瞓耐少少啫，睡眠時間好珍貴嘛。」對於處境劇《愛．回家之開心速遞》近日愈來愈多演員加入，他表示：「愈做愈大都係高興嘅事。（你幾時回歸？）冇接到通知，一切隨心啦，有機會返去客串吓都係好事。（會唔會擔心逐步被劇組飛起？）都好大機會，依家絕對唔使我嘅存在啦！」

早前曾經非常好肉地的陳瀅被發現面形較之前消瘦，她聞言表現雀躍，但表示磅數方面其實沒變化：「最後嗰兩個禮拜拍得真係好辛苦，依家已經練成35度着兩件衫都唔會出汗。《痞子殿下》時我哋啲女仔愈拍愈肥，今次掉轉，到啲男仔愈拍愈肥，除咗周嘉洛肥咗14磅外，我竟然發現朱敏瀚凸腩！」

朱敏瀚表示：「拍得辛苦就忍唔住食嘢，依家已極速瘦身喇，平時我都係唔需要拍劇時比較在狀態。」問到可想再開拍《痞子》第3集？陳瀅秒回「唔想」：「因為覺得今次個故事完整性好夠，而且拍古裝真係要有充足嘅時間、準備同Budget。（嚟緊放假喇？）我哋4個即將出發去泰國清邁拍旅遊真人騷。（你瘦咗可以着泳裝？）JW着我咪着囉！如果水上運動可以嘅，但着住三點式淨係攤喺度就唔好喇。」