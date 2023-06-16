BVLGARI旗艦店開幕星光熠熠 安孝燮《相親》男神襲港 AL Edan「出術」增高迎戰

韓國男神安孝燮與MIRROR「萬人迷」盧瀚霆及呂爵安昨晚齊集BVLGARI尖沙咀旗艦店開幕派對，正拍攝港版韓劇《社內相親》的「田牧CP」有備而來，打算以增高鞋迎戰安孝燮，可惜大家前後腳，緣慳一面。

意大利殿堂級珠寶品牌BVLGARI昨晚在尖沙咀全新開設的旗艦店舉行開幕派對，韓星安孝燮、盧瀚霆（Anson Lo、AL）、呂爵安（Edan）、女神林愷鈴、吳家忻等悉心打扮赴會，星光熠熠。

憑韓劇《浪漫醫生金師傅3》與《社內相親》爆紅的安孝燮，吸引數百Fans到場應援，西裝骨骨的他戴上總值200萬元的蛇形鑽石頸鏈與戒指現身，拍照時大派心心。他透過翻譯受訪，指今次來港雖然天氣較陰沉，但沒有影響心情，又指蛇形頸鏈好似能帶給他力量。談及對香港Fans的印象，他賣口乖表示相當掛住港迷，因疫情關係3年沒有見面，今次再見感到開心和幸福，又透露計劃10月再來港。

預咗被比較 至於「田牧CP」AL與Edan合體派心心，2人有備而來，穿上增高鞋準備與安孝燮見面，Edan笑說：「佢咁高！」可惜因前後腳而緣慳一面。他們正拍攝港版《社》劇，AL有把握演好安孝燮的角色，但直言難免被比較，Edan則說：「可能有啲人冇睇韓版，大家文化唔同，出嚟有唔同感覺。」

Edan日前與女藝人沈殷怡拍攝一場雨中激咀戲，他直言冇得更激，又笑稱是「乾吻」，自言很有職業道德，錫錫前有好好溝通。至於床戲方面，他要求導演押後拍攝，希望先操大隻。AL則自爆與陳漢娜有咀戲，尺度相當激，相信「神徒」一定呷醋：「佢哋呷醋得嚟又好期待睇，好矛盾！」

談到在MIRROR粉絲見面會上疑似發嬲打Edan Pat Pat，他笑說：「呢個係我同佢嘅私人溝通方法，佢知我驚波，仲三番四次用氣球嚇我，所以咪拍佢囉！」Edan笑言不用報復：「我爆佢波不知幾開心。」另外，對於曾合作開騷的鄭欣宜「消失」兩個月，AL表示有短訊慰問，但不清楚對方是否受情傷。

Anson Lo（左）與Edan在新劇有親熱戲，預咗Fans呷醋。