人間蒸發有景轟

圈中曾有不少女藝人因健康、生BB為由忽然人間蒸發玩失蹤，事後又會自動蒲頭，重回大眾視線。

謝婷婷 鄭欣宜的好友謝婷婷於2018年神隱，絕迹香港，除了沒有公開現身工作活動外，連謝家的新年開年飯都沒有現身。當時有指她得悉懷孕，故丟下所有工作，到外地專心養胎。直至2019年她秘密誕女，囡囡出生100日時，她才於社交網公布喜訊，但一直沒有提及B女生父身份。2019年及2022年底她曾帶囡囡秘密返港探望親朋。

陳靜 2013年藝人陳靜（DaDa）突然於社交網宣布受心理、情緒問題而退出幕前，但之前毫無徵兆，仍與朋友唱通宵K。當時其經理人施念慈表示會向她追討簽下10年合約等損失，保守估計涉及金額逾千萬元。失蹤數月後，DaDa又突然開記招，拿着「貓紙」宣讀道歉聲明，期間一度眼濕濕，自稱患情緒病，壓力太大致衝動單方面宣布「引退」。

趙薇 內地女星趙薇2021年8月被列為「劣迹藝人」遭內地封殺，曾參演或執導的影視作品下架，她亦人間蒸發，有傳是出走法國，之後被本報拍得於香港出現。失蹤一年多，去年6月中她於社交網發文悼念亡父，言語之間流露哀傷，但貼文之後被刪除，耐人尋味。今年3月踏入47歲的她於社交網分享照片，更錄下語音訊息表示會好好過每一天，之後曾被拍得現身北京機場。