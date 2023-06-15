情書曝光 親筆聲明道歉 廣末改口認出軌 無限期停工

育有3子的廣末涼子，上周被斷正密會已婚廚神鳥羽周作，前後腳出入酒店過夜，本來她死口否認有姦情，一星期後卻突然坦白，昨日透過經理人在社交網發親筆聲明，改口承認背夫搞婚外情。她為對鳥羽家人造成傷害道歉，並透露已對3名子女講對不起，承認是個不成熟的母親；「姦夫」鳥羽同日在社交網發文，承認報道屬實。

廣末在聲明中未有提及丈夫，其所屬事務所宣布即時將她踢入雪櫃，無限期停工。由她代言的牛仔褲、和服及軟件開發廣告全數下架，她亦辭演在家鄉高知取景的新片，恐面臨巨額違約賠償。

丈夫聘偵探捉姦

不過雜誌咬住唔放，於廣末上載聲明3小時後，再公開她與鳥羽的偷食鐵證，包括當日她為鳥羽慶祝生日的酒店登記及退房紀錄，以及寫給姦夫的不倫情信，內容相當肉麻！她寫着「給世上最重要最珍愛的周作先生」，更直言「可能是我第一次這樣真心愛上一個人」、「發自內心深深地想要你」等，她又以「大谷」稱呼鳥羽以掩飾關係。偷食期間，廣末因工作要離開日本10天，撒嬌表示「好寂寞」，鳥羽則回覆「最喜歡你，涼子」、「我想讓你幸福」等，並向身邊人炫耀2人關係。在其中一封情信中，廣末被發現串錯英文，將「challenge」寫成「charenge」；網上盛傳其夫僱用私家偵探致情信曝光。