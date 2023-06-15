暢所欲玄：寧願扔掉也不要擺在家的物品

家是人居住、休養生息的地方，適當地擺放吉祥物，能提升一家人的整體運勢，但如果選錯物品，則會破壞風水，影響家人的運勢。究竟哪些物品是破壞家居風水的不祥之物？

1.來歷不明的古董

雖然古董的價值高，但如果來歷不明，有可能已沾染了污穢，放置在家中，容易破壞家宅風水，招來厄運。

2.寓意不好的掛畫

很多家庭都有在客廳掛畫的雅興，特別是寓意吉祥的中國傳統字畫，但如果選擇寓意不好的掛畫，如兇猛野獸或帶有刀刀劍劍，易在無形中影響破壞家宅的磁場，不利於屋主和家人的運勢。

3.動物頭骨

有些追求個性的年輕人喜歡在家擺放動物頭骨，但在風水學上，動物的骨頭帶有煞氣，常年戴在身上或擺放在家宅內，居住者容易遭受煞氣入體，不利身體健康。

4.枯木乾花

乾花也叫永生花，相對於只能存活短時間的鮮花而言，它永遠不會凋謝，又可以根據家居環境作靈活安排。但在風水學上，枯木乾花不具備生命力，不能為家宅增添生氣，反而會帶來陰氣，影響風水。

玄學名師黃楚淇