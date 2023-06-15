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陳國峰打拳禁慾兩個月

陳國峰 陳國峰
陳國峰
藝人陳國峰前晚現身九展出戰拳賽，賽前的心情十分緊張：「最擔心副尊容，驚畀人打到流血。」問到太太是否最擔心他被「拆祠堂」？他笑謂：「唔怕，有護陰，而且都生咗兩個，哈哈！」他坦言為了集中精神應戰，已經兩個月「冇用過」，怕會影響體力。經過3個回合激戰，最終陳國峰以點數落敗。
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