嘆身材成焦點 努力被扼殺 楊偲泳拍大膽戲要搵張振朗傾

由楊偲泳和林千渟主演的電影《我們的十八歲》，當中林千渟首次挑戰床戲，她稱與麥子樂是好朋友不覺尷尬，與陳安立拍攝時，只想着角色被導演逼除衫，故完全沒理會陳安立。她沒想一脫成名的問題，表示獲家人和男友支持，更笑言會相約男友一同觀看。

林千渟調節心態演少女 至於楊偲泳則僅作露背演出，問到若另一半張振朗反對她拍大膽戲又怎樣？她覺得要討論：「之前有人搵過，不過經理人覺得唔太適合，尺度唔算好大，但覺得有一個動作冇需要，就推咗，連同男友討論機會都冇。」她認為觀眾常將重點放在着多着少，似乎身材好就一定要裸露，她感觸的說：「覺得大家眼光已再冇理演技好與唔好，只睇身形，就有好多評論，覺得係扼殺咗好多人嘅努力。」

該片由溫碧霞（Irene）監製，而林千渟就是扮演Irene 18至28歲的階段，不過千渟現年已30歲，需要調節心態去演一個18歲的少女，她自言不清楚自己18歲時做甚麼，不過跟Irene傾談後，明白對方是一個倔強的女仔，會朝着目標前進。Irene曾表示千渟有自己年輕時的氣質，千渟亦以對方主演的第一套戲《靚妹仔》作為藍本，但沒有刻意模仿其語氣和動作。

至於楊偲泳的角色是把「靚妹仔」林碧琪和藍潔瑛糅合其中，偲泳表示翻看《大時代》兩次，很喜歡藍潔瑛的角色，對於藍潔瑛一生的起落，她稱：「佢遇到某啲事，係一個心路歷程。」