Check數發現被扣錢 李元玲銀行存款曝光 6,800萬現金揸手

馬來西亞「鋼琴女神」李元玲向來生活富泰，近日檢查自己的銀行戶口時，發現無故被扣錢，意外曝光她擁約6,800萬港元的存款，大把現金在手，生活無憂！

李元玲樣靚身材正，平日愛在社交網分享日常生活，曾晒大屋及名車被指炫富。原來她「真金」不怕洪爐火，現金多得令網民驚訝！

日前她在社交網透露看了有關銀行帳戶被盜的報道後，即檢查銀行戶口，發現原來自己也是受害者，無故被扣了約28令吉（約47.5港元），還嬲爆上載截圖，意外曝光自己戶口擁有4,036萬令吉（約6,800萬港元）的存款，引起網民熱議！

火辣照冧網民 「有錢就有空，有空就晒胸」！近日她又分享靚相，見她穿上超少布內衣玩黑絲誘惑，又來個長腿大特寫，火辣程度令網民狂噴鼻血。另一輯相，她穿上超短身上衣及短裙，露出苦練有成的「拳頭腰」，玲瓏浮凸身材表露無遺。