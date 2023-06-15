嬲爆斥得不到尊重 熊黛林遭「親人」出賣：我最不欠的人就是你

出名好脾氣的藝人熊黛林（Lynn）昨日突然爆Seed，指被「最親的人出賣」，搞到全城競猜是誰。有網民笑指這是早前楊茜堯事件的翻版，Lynn的老公郭可頌躺着中槍。

42歲的Lynn昨日突然在社交網發文，聲稱被「最親的人出賣」，甚至說：「我幫了你那麼多，甚至連應有的尊重都得不到。」、「居然還理直氣壯」及「好吧，我記得這輩子我最不欠的人就是你」等，貼文一出隨即引起網民無限揣測。

不過因Lynn未有開名，有網民留言問：「最親的人，這麼大個人了，是兄弟姐妹？」有人更指事件令人聯想到早前女星楊茜堯在網上爆Seed事件，當時其藝人老公羅子溢要解釋澄清一番。

早前親子外遊冇異樣 Lynn在2016年與藝人郭可盈弟弟郭可頌結婚，婚後誕下雙胞胎女兒Kaylor和Lyvia後，一家四口婚姻美滿，近年她亦開始慢慢復出幕前，參與拍劇等，實行家庭事業兩兼顧。早前郭可頌大晒舉家出遊的全家福，同行還有郭媽媽，照片中見到老人家笑容滿臉，在飛機上又幫手照顧孫女，可見婆媳關係非常好。如今Lynn突然在社交網發火，令人摸不着頭腦。