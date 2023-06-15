名作曲家陳鋼親撰賀詞

席間傳來喜訊，施姐透露好友劉肇銘從上海帶來一份驚喜，就是《梁祝》協奏曲作曲人之一、中國著名作曲家陳鋼教授的親寫祝賀詞，賀詞寫着：「祝賀新編粵劇新《梁祝》隆重獻演。」令她感到鼓舞，並表示與陳鋼教授素未謀面，感謝劉肇銘往上海探望教授時，促成美事，會將賀詞珍而重之。