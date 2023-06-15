新《梁祝》電車河造勢 戲迷嗌加場 梁非同反串挑戰唱平喉 梁兆明讚有天賦

粵劇界的「雙梁配」文武生梁兆明和花旦梁非同主演的新《梁祝》新編粵劇，昨日舉行別開新面的電車河宣傳，為8月公演造勢。雖然早上下着毛毛細雨，但無阻70名戲迷現身應援，「雙梁」所到之處皆前呼後擁。

由創意班主彭美施（施姐）斥資過百萬製作的新《梁祝》，宣傳攻勢一浪接一浪，昨日一班主要演員文武生梁兆明、花旦梁非同、詹浩鋒、陳玬橦和藝術總監吳美英舉行電車巡遊港島活動，包下3架電車與戲迷出巡，為8月24至26日假西九文化大劇院公演3場造勢。早上11時許，眾人齊集於上環電車站，戲迷帶同應援品高喊「大賣」及「加場再加場」，聲勢浩大，梁兆明感謝戲迷的支持。其實梁兆明和梁非同這對「雙梁配」深受戲迷喜愛，他們所到之處，途人都熱烈揮手，電車河沿途經灣仔、金鐘，到達銅鑼灣終站，全程1小時，之後移師到銅鑼灣舉行記者會，席上宣布門票今日開始發售。

新劇本．添加書院戲 特別穿上「蝴蝶」西裝的梁兆明，變身現代版梁山伯，他表示前日有黃雨警報，初時也擔心天氣不佳，笑言本打算聽天由命，想不到天氣比意料中好：「第一次遊電車河，初時天氣陰暗，落住毛毛細雨，不過去到電車站好舒服，沿路睇風景有陣陣微風吹來，真係天公作美，好多市民同我哋揮手，好開心。」他讚梁非同是很努力及具天賦的演員，在八和時曾替她排戲，而梁非同則表示跟梁兆明合作感緊張：「佢係睇住我長大嘅前輩，我未做過祝英台，好期待對戲得到明哥指導，今次仲係第一次唱平喉，好有挑戰性，亦期待美英姐嘅教導。（最大困難係咩？）反串係難，要畀心機學。（自己似唔似男仔？）性格似男仔頭。」對於屆時梁山伯和祝英台相遇的畫面以水墨畫的風格去貫穿，讚意境十分唯美。梁兆明表示「梁祝」是一個家喻戶曉的故事，今次是全新劇本，加入新科技、新製作和新舞台配合，更劇透新加入了一場新書院戲：「加入一啲貼近生活嘅故事情節，用特技效果令大家感覺輕鬆啲，加入其他學生穿梭，畀人感覺讀書好頑皮，有過一段開心嘅日子。」

吳美英對擔任藝術總監初期感到很大壓力，全因被施姐的創新念頭所打動，她讚梁非同有她年輕時的影子：「非同係武場出身，我初時都係武場行先，啲人話文場先吸引更多觀眾，我覺得非同可以慢慢進軍文場。」對於天氣清涼遊電車河，施姐笑言：「都擔心有黃雨，不過就算落雨，主角同戲迷係風雨同路，都係一件好事。」提到新《梁祝》斥資過百萬元製作，她表示今次是重大投資，是今年最不惜工本的重頭作品，既是家喻戶曉故事，但不缺乏「新」意，並加入創科元素及電影感，讓觀眾視覺大滿足。吳美英認為外國有羅密歐與茱麗葉的經典愛情故事，中國亦有梁祝的悽美故事，望能製造新火花讓觀眾大飽眼福。被問到有否信心加場？施姐說：「希望攞到期，有吳美英喺度我就無後顧之憂，由美英助陣去指導演員，相信做到情味、戲味。」