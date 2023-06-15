蔡潔「裸」戲引網民翻牆 姚子羚登台搵真銀 楊明𢱑做助手

蔡潔在《一舞傾城》中被李嘉迷暈拍裸照的戲份，於內地版本被刪走，有網民不惜「翻牆」窺看她的「真身」。而姚子羚預告將出埠登台，楊明即自薦做助手。

無綫劇集《一舞傾城》演員陳法蓉、姚子羚、蔡潔、楊明等，前晚在銅鑼灣食飯齊齊睇大結局。劇集曲終人散，蔡潔昨日接受電話訪問時坦言不捨，又指大家都希望原班人馬開續集，或拍攝其他劇集。對於結局引起觀眾討論，她認為有人喜歡，有人覺得遺憾，當然也希望除了Monica外，其他姊妹也有圓滿的人生，但有時遺憾也是一種美，所以現在的結局已很好。

劇中她被李嘉落藥迷暈帶到酒店拍裸照兼施暴，該場戲在內地版本被剪走，不少內地網民聲稱要「翻牆」補回這段空白的劇情，蔡潔表示知道刪減一事：「好多內地觀眾去我社交網留言，問好多問題，都感受到佢哋非常關注，覺得好榮幸。」她認為刪減可能因篇幅所限，也可能是導演有其他考慮。

另一女主角姚子羚則表示，忙完劇集宣傳便會放假去旅行，亦會到外地登台，楊明即「𢱑撈」笑問登台是否要請助手。問楊明是否也想放假？他笑說：「之前放咗個長假期，劇集都冇存貨喇！依家專注拍《愛．回家之開心速遞》。」

陳法蓉喊住睇結局 至於陳法蓉講到哭別唐文龍一幕演技大爆發，她說：「我都一路睇一路喊，收到好多短訊，大家都話睇到喊。」她坦言演繹「沙律媽」已經賺晒，希望有機會角逐視后：「有提名已經當贏咗，到時一定會返嚟。」