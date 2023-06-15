互窒放笑彈 期待再合作 周潤發爆靚靚「強項」：佢最叻跑商場

談到首次與靚靚合作即演情侶，周潤發打趣說：「佢靚足幾十年，依家叫佢『袁晶晶』，泰文嘅水晶晶呀！」靚靚則說：「收到（合作）通知時，我喺飛機放緊行李，感覺個空間停頓咗，唔知係咪發緊夢，唔敢話畀老公知，驚係假嘅。」柯煒林感激周潤發專程揸車接他去跑步及歎美食。對於被導演指在片場內精力充沛，周潤發搞笑說：「我係好孤單嘅人，所以喺片場唔收錢都想拍多場，一班人好開心，我又開咗『發記士多』，用晒我啲零用錢。」

當年選美冇投票

受訪時，記者提到靚靚未有多陪跑步，周潤發笑謂：「嘥氣啦！佢跑過一次，但最叻係跑商場同網絡世界shopping多啲。」對於靚靚形容今次合作是「圓夢」、「終於追到自己粒星」，周潤發即接口：「佢選港姐嗰年我做評判，但我冇投票畀佢……不過佢咁靚女，唔選你選邊個吖！」又笑指下次想再與靚靚合作，提議開拍一部喜劇叫《兩人瘋癲》：「我要同你死過，玩我吖嗱！」靚靚點頭和議，之後突然一臉認真指周潤發的說話是「王道」，自己心服口服不能駁嘴，但被對方踢爆：「cut咗機咪又係鬧到我隻狗咁！你唔好當我係Chilam（張智霖），佢畀你蝦，我唔會㗎！」二人你一言我一語，令全場忍俊不禁。