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龍門陣
蔡嘉欣遊泰大解放
蔡嘉欣穿上泳衣狂擺甫士，非常吸睛。
前港姐蔡嘉欣不時周遊列國，早前去完韓國首爾後，最近又跟朋友到泰國旅行，於社交網分享靚相。她穿上紫色泳衣對着鏡頭左搖右擺，弗爆身材加上超級長腿，非常吸睛。她又分享首次穿泰國民族服的片段，不少網民讚她靚到似「泰妃」，大派心心眼。
蔡嘉欣首次穿泰國民族服。
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