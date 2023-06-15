前港姐蔡嘉欣不時周遊列國，早前去完韓國首爾後，最近又跟朋友到泰國旅行，於社交網分享靚相。她穿上紫色泳衣對着鏡頭左搖右擺，弗爆身材加上超級長腿，非常吸睛。她又分享首次穿泰國民族服的片段，不少網民讚她靚到似「泰妃」，大派心心眼。