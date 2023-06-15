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JC警鐘胸失靈
JC上載泳衣照，驚見上圍縮水。
名模Jessica C.（JC）以「警鐘胸」聞名，曾於寫真界紅極一時。日前她在社交網上載泳衣照，穿上黑色三點式解放「黑乳」，但未知是否角度問題，JC的招牌「警鐘胸」突然消失，看似比昔日縮水，「胸湧」效果不再，不過勝在長腿挽回不少分數。
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