11:30 宣傳易及新聞提要（S）及交易現場

11:45 不速之約（PG）（S）及宣傳易

7:25 有理說得清及護齒新概念（S）

(所有節目以電視台之最後公布為準)

(PG) 宜家長陪同下觀看

(M) 只適合成年人看

(S) 中文字幕

