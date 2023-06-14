漫威角色輪流出事 《黑豹2》反派尼摩Tenoch 捲入性醜聞

漫威超級英雄片《黑豹2：瓦干達萬歲》反派「尼摩」Tenoch Huerta，日前遭女音樂人指控性侵，他在社交網承認曾與對方拍拖，一切過程都是雙方自願。

漫威自從磨劍10年的重頭作《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers：Endgame）完結後，聲勢一直走下坡，飾演新任大魔王「征服者康」的美國男星Jonathan Majors雖然備受力捧，早前卻因家暴指控，令回歸成疑。最近又有另一新星捲入醜聞，在《黑豹2：瓦干達萬歲》（Black Panther：Wakanda Forever）飾演反派「尼摩」的42歲墨西哥男星Tenoch Huerta，遭女色士風手María Elena Ríos指控性侵，他前日在社交網發聲明否認。

承認雙方拍過拖 育有2名孩子的Tenoch表示：「一個關於我的虛假及毫無根據的指控，像野火般蔓延，我不能再讓它不受挑戰地持續下去。約一年前，我與Elena拍拖數月。那是完全自願的關係，無數人可以做證，過程是充滿關愛、溫暖與互相扶持。」他直指當女方開始在共同朋友前不當地描述雙方關係時，他決定分手，而數月前已聘請一班律師維護其名聲。他自言不是完美的人，但那些指控並不屬實。

其實過往已有不少漫威演員出事，在《奇異博士》（Doctor Strange）飾演反派的英國女特技人Zara Phythian，被控協助丈夫Victor Marke性侵一名13歲少女多年，結果分別被判入獄8年與14年。飾演超級英雄「鷹眼」的美國男星謝洛美維拿（Jeremy Renner），與前妻Sonni Pacheco打離婚官司時被指控精神、身體與性虐待女兒，並恐嚇要吞槍自殺，謝洛美否認指控，反指控前妻有精神及濫毒問題，企圖抹黑他來勒索金錢。